Россияне вернули рекордное количество мелочи на 245 млн руб. в ходе акции ЦБ

В ходе акции «Монетная неделя» в оборот вернулись 250 тонн мелочи — это более 56 млн монет на сумму 245 млн руб., сообщила пресс-служба ЦБ России в Telegram-канале. Это максимальный результат с 2023 года, когда прошла первая «Монетная неделя».

По данным ЦБ, в ходе пяти акций россияне вернули в пользование более 215 млн монет. Их общая сумма составляет почти 956 млн руб., а вес — более 962 тонн. В сообщении уточняется, что сумма соразмерна выдачам кассового центра ЦБ банкам в течение года.

«Монетная неделя» проходила с 22 сентября по 4 октября. В рамках акции гражданам можно было обменять накопившуюся мелочь на бумажные деньги в любом участвующем в акции банке или магазине. Также давалась возможность положить мелочь на свой счет.