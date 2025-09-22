В России стартовала акция по обмену монет на банкноты

В России началась «Монетная неделя». Участники акции могут обменять монеты на бумажные деньги. Об этом сообщила пресс-служба Центробанка.

Акция продлится с 22 cентября по 4 октября. Обменять мелочь можно будет в банке или магазине из списка участников. В него входят около 15 тыс. торговых точек и 4 тыс. отделений банков. «Монетная неделя» проходит в 3 тыс. населенных пунктов. Принимаются монеты, выпущенные с 1997 года.

Предыдущая «Монетная неделя» прошла в апреле. Тогда жители вернули в оборот более 51 млн монет на сумму 242 млн руб. В 2024 году было возвращено 75 млн монет на 320 млн руб.