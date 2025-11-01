Свердловский онкоцентр получил аппараты для лечения опухолей за 12 млн рублей

В Свердловский областной онкологический диспансер (СООД) в Екатеринбурге поступили три новых аппарата для флуоресцентной навигации стоимостью около 12 млн руб. Эти устройства помогут оценивать работу лимфатической системы верхних конечностей после операций по удалению опухолей молочных желез, передает департамент информационной политики региона.

Флуоресцентная навигация позволяет визуализировать ткани, что позволит проводить микрохирургические операции, в том числе по сшиванию тонких лимфатических сосудов. Заведующая отделением опухолей кожи и молочной железы СООД Маргарита Магдалянова отметила, что это очень сложная техника. «Диаметр сосуда меньше миллиметра, они очень хрупкие, и важно филигранно наложить шов. С помощью микрохирургии также закрывают дефекты опухолей мягких тканей, если требуется пересадка большого объема кожного лоскута. Ее применяют в реконструктивной хирургии»,— рассказала она.

Такая аппаратура в настоящее время лежит в основе совершенствования онкохирургии при лечении женщин с опухолями молочных желез — ежегодно лечение в СООД проходят около 2,5 тыс. женщин. Микрохирургическое направление в онкодиспансере развивают с 2023 года.

Ранее Центральная городская больница (ЦГБ) №20 в Екатеринбурге получила новое медицинское оборудование на сумму более 22 млн руб.: современный операционный стол и высокотехнологичный рентгеновский аппарат типа С-дуга.

Ирина Пичурина