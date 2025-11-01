В Ростовской области на 20 километрах трассы М-4 «Дон» расширили проезжую часть

На федеральной трассе М-4 «Дон» в Ростовской области проходит масштабная реконструкция участка протяженностью около 100 км, охватывающая территории нескольких районов, включая Каменск-Шахтинский и Шахты. Об этом сообщает Domostroydon.ru со ссылкой на «Автодор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации компании, строители выполнили значительную часть работ. Проезжую часть расширили на 20 км трассы, основание из асфальтобетона уложили на 18 км. На двухкилометровом участке полностью завершили укладку нового верхнего покрытия.

«Для удобства водителей построили восемь временных объездных дорог, обеспечивающих беспрепятственное движение даже в часы пик. Одновременно идет модернизация путепроводов: заливаются новые опоры, демонтируются старые балки», - говорится в сообщении.

При реконструкции используются отечественные материалы. Песок и щебень поставляют из донских и соседних карьеров, дорожные ограждения и знаки изготавливают в различных регионах России.

Как отметили в госкомпании, обновленная трасса повысит безопасность и комфорт для тысяч автомобилистов, следующих к Черному морю. Дополнительно около 10 млрд руб. выделят на ремонт федеральной трассы «Новороссия», соединяющей Ростов и Симферополь.

Валентина Любашенко