Берег Галерной Гавани начали освобождать от незаконных объектов

Специалисты приступили к освобождению берега Галерной Гавани от незаконных объектов. На месте работают сотрудники комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе структуры Смольного.

Фото: Пресс-служба комитета по контролю за имуществом

Работникам предстоит очистить территорию площадью почти 10 тыс. кв. м. На берегу самовольно разместили поста охраны, морские контейнеры, павильоны и металлические конструкций. В общей сложности демонтажу подлежат свыше 50 объектов.

Участок освобождают на основании решения суда. Он расторг договор аренды с ООО «Марина» из-за нецелевого использования территории. Арендатор не освободил берег добровольно, хотя уведомления ему поступали.

«После завершения работ с бывшим арендатором будет проведена претензионная и судебная работа по возмещению средств, затраченных на демонтаж»,— добавили в ККИ.

Подробнее о причинах расторжения договора с компанией — в материале «Ъ Северо-Запад» «"Марину" лишили берега».

Татьяна Титаева