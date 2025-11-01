Владимир Крикунов покинул пост главного тренера ХК «Сочи»

Хоккейный клуб «Сочи» объявил об отставке Владимира Крикунова с поста главного тренера. Сообщается, что специалист переходит на должность тренера-консультанта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Крикунов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Крикунов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Пресс-служба «Сочи» сообщила, что главным тренером клуба назначен Дмитрий Михайлов. Ранее он работал в штабе Владимира Крикунова, а также в системе петербургского СКА и юниорских сборных России. Дмитрий Михайлов приступит к своим обязанностям 2 ноября — «Сочи» на своем льду примет московский «Спартак».

75-летний Владимир Крикунов был главным тренером «Сочи» с августа 2025 года. После 18 матчей клуб с 10 очками занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.

Таисия Орлова