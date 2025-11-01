Азия страдает от чрезмерного наплыва туристов

После Европы, столкнувшейся с чрезмерным наплывом туристов после снятия коронавирусных ограничений в 2022–2023 годах, похожие проблемы все чаще наблюдаются и в Азии. О феномене «избыточного туризма» еще несколько лет назад заговорили власти индонезийского острова Бали, однако теперь, как сообщает телеканал CNN, такое явление отмечается и во Вьетнаме, в Японии, Южной Корее, на Филиппинах и в других странах Азии.

В частности, сообщается о чрезмерной нагрузке на такие вьетнамские достопримечательности, внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, как бухта Халонг и старый город Хойан. «Как только место попадает в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, все хотят туда поехать»,— сообщил телеканалу эксперт по туристическому рынку Юго-Восточной Азии Гэри Бауэрман.

Все больше сообщений об избыточном туризме также поступает из японского Киото, тайского Пхукета, а также с филиппинского острова Боракай. Власти этого острова даже вынуждены были на некоторое время закрывать остров от посещения туристов, чтобы привести в порядок местную инфраструктуру и очистить ее от мусора. По данным Всемирной туристической организации ООН, только за первую половину 2025 года число международных прибытий в Юго-Восточную Азию выросло на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Евгений Хвостик