Тренировочная база «Ростова» стоимостью 1,7 млрд откроется в 2025 году

Футбольный клуб «Ростов» завершит в 2025 году строительство новой тренировочной базы на левом берегу Дона стоимостью свыше 1,7 млрд руб. Сведения подтверждаются документами, опубликованными на правительственном сайте Ростовской области.

Согласно размещенным данным, возведение объекта началось в 2022 году. Инвестором выступает сам ФК «Ростов». Комплекс располагается в левобережной части города по адресу Пойменная, 2а. В 2021 году на проектную документацию потратили почти 100 млн руб. Под проект выделили 21,2 га.

«База включает главный и административный корпуса, здание для детско-юношеских команд, а также отдельное строение с гаражом. На территории разместят восемь полей, одно из которых предназначено специально для тренировок вратарей»,— поясняют в сообщении.

В документе отмечено: «Комплекс получит собственную котельную, дизельную электростанцию, газорегуляторный пункт, локальные очистные сооружения, пожарную станцию, противопожарные резервуары с водой и систему видеонаблюдения. В двухэтажном главном корпусе оборудуют тренировочный зал площадью 1,8 тыс. кв. м с раздевалками, бассейнами, римской баней, сауной и криосауной. Там же разместятся пищеблок, медицинский блок, массажные кабинеты, конференц-зал и жилые комнаты».

Валентина Любашенко