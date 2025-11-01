В Томске открылась выставка ретро телефонов

В Музее историй Томска в Изумрудном доме открылась интерактивная выставка дисковых телефонов ХХ века — «РетроТел», рассказали в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По данным мэрии Томска, экспозиция включает более 150 образцов телефонов разных лет, стран и моделей. Представлены как «домашние» и ведомственные аппараты, так и полевые и винтажные модели.

Все телефоны подключены к сети, подчеркнули в мэрии. Посетители выставки смогут набрать номер из справочника и пообщаться с известными людьми прошлого.

Михаил Кичанов