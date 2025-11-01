Wildberries снизит комиссию для продавцов

Продавцы, сотрудничающие с Wildberries, могут снизить комиссию на 5-6%, сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ). Мера поддержки начнет действовать с 1 ноября.

Компания приняла решение поддержать селлеров в период повышенного спроса на товары и разработала меры для увеличения оборота продаж с целью получения максимальной прибыли, заявлено в Telegram-канале РВБ.

Для выполнения программы необходимо достигнуть планового уровня оборота в течение трех месяцев. Для каждого продавца рассчитан свой уровень, с целями и условиями которого он может ознакомиться в личном кабинете, уточняется в сообщении.

31 октября Wildberries заморозил комиссию за продажу товаров на своей площадке на полгода. С сегодняшнего дня комиссия останется на текущем уровне, чтобы обеспечить стабильность и предсказуемый прогноз для продавцов.