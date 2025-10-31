Wildberries заморозила на полгода комиссию для продавцов

Wildberries заморозил комиссию за продажу товаров на своей площадке на шесть месяцев, сообщили «Ведомостям» представители компании. С 1 ноября 2025 года комиссия останется на текущем уровне, чтобы обеспечить стабильность и прогнозируемость для продавцов. Представитель Wildberries отметил, что компания учитывает текущую ситуацию, но подробностей не предоставил.

Председатель Ассоциации участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) Евгения Черницкая выразила обеспокоенность ростом комиссий на маркетплейсах. По ее словам, Ozon несколько раз повышал комиссии за последний год, и Wildberries также увеличивал свои ставки. Черницкая отметила, что эти изменения вызвали негативную реакцию среди продавцов. Она добавила, что АУРЭК готовит обращение к регулятору с просьбой остановить рост комиссий.

Представитель ERP-сервиса «Мой склад» подтвердил, что в 2025 году маркетплейсы многократно меняли комиссии и условия работы по отдельным категориям. Он подчеркнул, что фиксация ставок сделает взаимодействие с площадками более прогнозируемым для продавцов. Представитель Ozon заявил, что корректировка комиссий — обычная рыночная практика, связанная с изменением издержек и конъюнктуры.