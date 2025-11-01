Чистый убыток ЮГК вырос за год в полтора раза

За девять месяцев 2025 года чистый убыток ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) составил 5,1 млрд руб. Это на 56% превышает размер убытка за январь-сентябрь 2024 года. Такие данные представлены в опубликованной компанией финансовой отчетности по РБСУ.

Выручка ЮГК за девять месяцев года сократилась на 12,7%, до 17,6 млрд руб. после 20,2 млрд годом ранее. В отчете компании указано, что снижение выручки связано с сокращением добычи руды и увеличением объемов вскрышных работ, а также ликвидацией опасных участков в карьерах, предусмотренных планами горных работ.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, 11 июля Советский районный суд Челябинска по иску Генпрокуратуры РФ обратил в доход РФ основной пакет акций ПАО «ЮГК», 100% доли уставного капитала ООО «Управляющая компания „ЮГК“» и ряда других компаний у Константина Струкова, членов его семьи и окружения.

В октябре заместитель министр финансов России Алексей Моисеев сообщал, что сделка по продаже национализированных акций ЮГК может состояться в первом полугодии 2026 года. По данным СМИ, активы планируется продать компании «Атлас Майнинг» (входит в УГМК).