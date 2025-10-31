За сутки Белгородскую область атаковали 147 БПЛА: ранены пять человек

За минувшие сутки 13 муниципалитетов Белгородской области были атакованы 147 беспилотниками и 31 боеприпасом ВСУ. Ранения получили пять человек, погибших нет. Повреждены 17 жилых объектов и 35 автомобилей. Это следует из ежедневной сводки Вячеслава Гладкова.

В селе Бессоновка Белгородского района поврежден автобус. Водителя доставили в городскую больницу, однако баротравма не подтвердилась. Также в Бессоновке пострадал частный дом. В селе Солохи повреждены легковой автомобиль и инфраструктурный объект, в поселке Октябрьский — два частных дома, в селе Ясные Зори — социальный объект, в поселке Дубовое и селе Красный Октябрь — по легковому автомобилю. Всего эти населенные пункты атаковали 19 беспилотников.

В селе Колыхалино Валуйского округа ранен местный житель — его доставили в областную клиническую больницу. В селе Казинка пострадал еще один человек, ему оказали медицинскую помощь. Также один селянин получил баротравму от удара дрона на участке дороги Борки — Казинка. В поселке Уразово поврежден легковой автомобиль, в Казинке — два автомобиля и два частных дома, в селе Кукуевка — сельхозпредприятие и частный дом, в селе Борки — ангар и спецтехника. Округ был атакован 17 боеприпасами и 24 беспилотниками.

В Шебекине во время атак на предприятие и коммерческий объект ранены двое горожан. Один госпитализирован в центральную райбольницу, другой лечится амбулаторно. Также пострадали две квартиры в МКД и пожарный автомобиль. Помимо этого, на участке дороги Белянка — Сурково и в селе Белянка повредили по одному грузовому автомобилю, в селах Новая Таволжанка и Муром — по одному легковому автомобилю, в селе Александровка — частный дом. Всего муниципалитет подвергся атакам 35 дронов.

Сутками ранее Белгородскую область атаковали 99 БПЛА. Один человек погиб, восемь ранены.

Егор Одегов