Росприроднадзор нашел нарушения на нижегородском бетонном заводе «Вектор»

Межрегиональное управление Росприроднадзора провело внеплановую проверку ООО «Бетонный завод "Вектор"» и нашло нарушения, сообщили в ведомстве 1 ноября. Завод, находящийся на набережной Гребного канала, принадлежит родственникам бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода Ильи Штокмана, находящегося сейчас под арестом по обвинению во взяточничестве.

Ранее руководство завода жаловалось на избыточное число проверок, считая, что они могут быть связаны с попыткой передела бизнеса.

При осмотре территории инспекторы нашли 10 нарушений экологических требований. Юрлицо не обеспечило безопасные условия временного накопления отходов, территория захламлена грунтом со строительным мусором, отходы накапливаются на необорудованной для этих целей площадке. Кроме того, на ряд отходов у предприятия нет материалов отнесения их к конкретному классу опасности. Также выявлен земельный участок, где плодородный слой почвы площадью 4 тыс. кв. м перекрыт боем бетона вперемешку с песком.

Нарушения выявили и в области охраны атмосферного воздуха: не проведена инвентаризация источников и выбросов загрязняющих веществ, не разработаны мероприятия по сокращению выбросов в периоды неблагоприятных метеорологических условий.

В ближайшее время в отношении юридического и ответственных должностных лиц вынесут постановления о привлечении к административной ответственности. Предприятию выдано предписание об устранении нарушений.

Галина Шамберина