Господарев рассказал о налоговых изменениях для бизнеса на Дону с 2026 года

С 2026 года только правительство России сможет утверждать виды деятельности и требования к бизнесу для применения пониженных налоговых ставок. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на первого заместителя губернатора Ростовской области Алексея Господарева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По словам чиновника, сейчас в Ростовской области около 65% предпринимателей платят налоги по льготной ставке 10% вместо 15% с разности доходов и расходов. После принятия масштабных поправок в Налоговый кодекс регионы утратят возможность самостоятельно устанавливать такие преференции.

Господарев напомнил, что 22 октября в Государственной думе прошло первое чтение законопроекта о внесении изменений в налоговое законодательство. Документ предусматривает не только повышение ставки НДС до 22%, но и целый комплекс других нововведений.

«Законопроект вступит в действие с 2026 года. Регионы будут обязаны привести свои налоговые системы в соответствие с новыми федеральными требованиями. Льготные ставки можно будет вводить лишь для индивидуальных предпринимателей и компаний, соответствующих утвержденным критериям»,— приводятся в сообщении слова первого замгубернатора.

И добавил: «Изменения коснутся и патентной системы налогообложения. Предприниматели, заработавшие больше 10 млн руб. в 2025 году, не смогут получить новый патент в 2026-м. Планируется исключение из патентной системы автотранспортных услуг по перевозке грузов, розничной торговли через стационарные точки с торговыми залами и без них. А это одни из основных категорий плательщиков».

Валентина Любашенко