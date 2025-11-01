В Туле из-за обломков БПЛА эвакуировали жителей 50 частных домов

На улице Кутузова в Туле обнаружили обломки БПЛА после ночной атаки. Для обеспечения безопасности эвакуировали жителей порядка 50 частных домов, сообщил в Telegram глава администрации города Илья Беспалов.

Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. Для жителей организован специальный пункт размещения, уточнил господин Беспалов. На время работ ограничено движение транспорта на участке от улицы Вильямса до Гастелло, организованы пути объезда.

По данным Минобороны РФ, за ночь над территорией Тульской области сбили четыре дрона. В общей сложности силы ПВО уничтожили 98 БПЛА над десятью российскими регионами.