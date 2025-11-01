Силы ПВО сбили 98 БПЛА в ночь на 1 ноября

За ночь с 23.00 мск 31 октября по 7:00 1 ноября силы ПВО сбили 98 БПЛА, сообщили в Минобороны. Больше всего дронов было уничтожено над Белгородской областью — 45 беспилотников.

По информации оборонного ведомства, 12 беспилотников было уничтожено над Самарской областью, еще 11 — над Московским регионом (6 из которых летели на Москву), по 10 дронов было уничтожено над Воронежской и Ростовской областями, 4 — над Тульской областью, по 2 — над Липецкой и Рязанской областями. а также по одному дрону было уничтожено над Курской и Калужской областями.

Эрнест Филипповский