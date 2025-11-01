В госклиниках России сократилась доля напрямую работающих с пациентами врачей

С 2000 года обеспеченность населения России врачами в госклиниках упала с 42,2 до 38,2 на 10 тыс. человек, подсчитали исследователи проекта «Если быть точным». По их данным (есть у «Ъ»), в 2000 году в учреждениях Минздрава работало более 600 тыс. врачей, а в 2023 году — 549 тыс.

Исследователи представили статистику, собранную из открытых данных Росстата, Минздрава и Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ). Оказалось, что за последние 25 лет общее число врачей в России выросло на 10% и достигло рекордных 758 тыс. в 2023 году. Этот рост обеспечивался в основном за счет частного сектора, однако в 2024 году число врачей там сократилось на 9%, а в госучреждениях немного выросло.

При этом лишь 63% врачей в госклиниках являются лечащими, то есть каждый третий не занимается диагностикой и лечением (речь идет, например, о специалистах по лабораторной и функциональной диагностике, а также об административных должностях).

Ситуацию усугубляет острая нехватка среднего медицинского персонала, указывают в «Если быть точным». По итогам 2024 года в государственных и муниципальных медучреждениях таких специалистов насчитывалось 1 млн 176 тыс. человек — это на 16% меньше, чем в 2000 году. Аналитики связывают эту тенденцию с низкими зарплатами: реальные доходы среднего медперсонала за последние десять лет не выросли, а в 40 регионах даже снизились, что приводит к высокой текучке кадров как в госсекторе, так и в частных клиниках.

Подробнее — в материале «Ъ» «Врачебная тайна статистики».

Полина Мотызлевская