Николай Черников избран главой Тербунского округа Липецкой области

Совет депутатов Тербунского округа единогласно избрал нового главу муниципального образования. На сессии за кандидатуру Николая Черникова проголосовали все 14 присутствовавших депутатов, ранее он занимал должность главы Тербунского района. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Николай Черников родился в 1985 году в селе Казинка Тербунского района и имеет два высших образования. В 2012 году он окончил Воронежский институт МВД по специальности «юрист», а в 2022 году — Воронежский государственный аграрный университет по направлению «агроинженерия». Большую часть карьеры он проработал в органах внутренних дел. До начала 2024 года господин Черников занимал должность заместителя главы района, а с 1 февраля 2024 года исполнял обязанности руководителя муниципалитета. От приставки и.о. он избавился в конце февраля.

На прошлой неделе депутаты городского совета избрали главой Мценска Орловской области Андрея Беляева.

Ульяна Ларионова