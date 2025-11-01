В Тольятти после скандала со школой открытие образовательного центра отложили до 2027 года

Образовательный центр, который объединит в себе детсад и школу, откроется в микрорайоне Федоровка в Тольятти не раньше 2027 года. Об этом сообщает ОНФ со ссылкой на местную администрацию.

«На данный момент проект здания утвержден, готовится документация для объявления торгов»,— говорится в сообщении.

Ранее жители Федоровки пожаловались общественникам на отсутствие образовательного центра, который чиновники пообещали построить, но не решили вопрос. С 2018 года в микрорайоне нет своей школы: прежнее образовательное учреждение было признано аварийным и закрылось.

В 2022 году здание старой школы планировали капитально отремонтировать и потратить на эти цели 259 млн руб. Но из-за недостатка финансирования работы не начались.

В итоге старую школу решили снести. Чиновники обещают демонтировать постройку в 2026 году. Пока дети жителей вынуждены ездить учиться в соседние села.

Георгий Портнов