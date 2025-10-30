В Самарской области жители Федоровки пожаловались на отсутствие школы

Жители микрорайона Федоровка в Тольятти обратились в ОНФ с жалобой на отсутствие новой школы и детского сада. Деньги на строительство заложены в бюджете, но работы не начались. В итоге дети вынуждены ездить в соседние села для обучения, что создает дополнительные трудности для семей. Об этом сообщает региональное отделение Общероссийского народного фронта.

В 2018 году в Федоровке закрыли единственную школу № 12 из-за аварийного состояния. В 2022 году разработали план капитального ремонта на сумму 259 млн рублей, но из-за недостатка финансирования работы не начались. После этого решили снести старое здание и построить новый образовательный центр. Самарская губернская дума предусмотрела в бюджете более 1 млрд руб. на строительство двух новых школ, включая учебное заведение в Федоровке.

Несмотря на это, строительство так и не началось. Жители требуют срочно решить вопрос. В ближайшее время общественники проведут выездное совещание в Федоровке.

Георгий Портнов