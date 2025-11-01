Житель Краснодара обвиняется в убийстве знакомого из самодельного пистолета

Следственный отдел по Карасунскому округу СК России по Краснодарскому краю завершил расследование дела против 43-летнего жителя города. Мужчину обвиняют в убийстве знакомого и незаконном хранении оружия, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

По данным следствия, в ночь на 7 июня 2025 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения находился на детской площадке на улице Симферопольской. На месте у него произошла ссора с местным жителем.

Во время конфликта подозреваемый несколько раз выстрелил в живот оппонента из самодельного пистолета с расстояния около пяти метров. Пострадавшего доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти его жизнь.

На время расследования суд заключил обвиняемого под стражу по ходатайству следователя. Дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Анна Гречко