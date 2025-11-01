Теннисистка Анна Блинкова пробилась в финал турнира WTA 250 в Китае

Россиянка Анна Блинкова обыграла чешку Доминику Шалкову в полуфинале проходящего в китайском Цзюцзяне турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 250. Призовой фонд соревнования составляет $275 тыс.

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Теннисистки провели на корте 1 час 39 минут. Матч завершился со счетом 6:4, 6:4. Анна Блинкова занимает 95-е место в рейтинге WTA, Доминика Шалкова — 151-е. Следующая соперница россиянки определится в противостоянии между австрийской теннисисткой Лилли Таггер (235-я в мире) и действующей победительницей турнира швейцаркой Викторией Голубич (53).

Турнир завершится 2 ноября.

Таисия Орлова