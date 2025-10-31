На Урале задержан подозреваемый в убийстве женщины, чье тело нашли без головы

Полиция Екатеринбурга задержала подозреваемого в убийстве женщины, тело которой без головы нашли в Юго-Западном парке 30 октября — она оказалась его матерью, сообщил старший помощник руководителя управления СКР по Свердловской области Александр Шульга. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Так как у жертвы была отчленена голова, предметов одежды и документов при ней и на месте происшествия не имелось, установить личность потерпевшей помогли экспертные исследования криминалистов. Ее отпечатки пальцев совпали с данными 41-летней гражданки одной из стран Центральной Азии, которая въехала в РФ в 2023 году и работала в качестве технического персонала в торговом центре Екатеринбурга. Сотрудники следственно-оперативной группы определили круг ее ближайшего общения, родственников и вышли на ее 21-летнего сына, который также приехал в РФ, но официально не работал. Во время допроса он дал признательные показания, а при осмотре места происшествия он точно указал не только место обнаружения тела, но и местонахождение головы с ее личными вещами — они находились в парке примерно в 200 м от места обнаружения тела.

Согласно предварительным данным, сын убил мать из-за неприязненных отношений в ночь на 20 октября. О своем поступке он сообщил двум родственникам, которые побоялись рассказать о случившемся полиции. Когда на допросе у него спросили, как он решился на убийство матери, он ответил, что неоднократно забивал домашний скот и к этому процессу привык. «Взяли душегуба по месту жительства. Он был уверен, что полиция его не вычислит, так как отчленил голову и спрятал одежду. Несмотря на то, что мать и сын жили на разных съемных квартирах, бытовые ссоры между ними вспыхивали часто. По одной из отрабатываемых версий, фигурант мог заманить жертву в парк якобы для того, чтобы сопроводить ее до новой съемной, более комфортной квартиры. По пути следования он решил раз и навсегда прекратить упреки в свой адрес. Впрочем, представители МВД и СКР проверяют и иные версии»,— сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Следствие продолжает устанавливать обстоятельства убийства: осуществляются допросы, осмотры предметов, анализируется характеризующая документация, проводятся судебные экспертизы, проверяется законность пребывания подозреваемого и погибшей в России. Решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения, а также об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ирина Пичурина