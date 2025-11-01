Даниил Медведев не смог выйти в полуфинал «мастерса» в Париже

Даниил Медведев, занимающий 13-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), уступил третьей ракетке мира немцу Александру Звереву в четвертьфинале Rolex Paris Masters — турнира категории Masters 1000. Призовой фонд состязания превышает €6,1 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Медведев проиграл со счетом 6:2, 3:6, 6:7(5:7). Россиянин упустил два матчбола при счете 5:4 в решающем сете. Звереву удалось обыграть Медведева впервые с 2023 года. Счет личных встреч теннисистов — 14:8 в пользу российского спортсмена.

За выход в финал Александр Зверев, который является действующим победителем парижского «мастерса», поспорит со второй ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. В другом полуфинальном матче встретятся канадец Феликс Оже-Альяссим (10-й в мире) и представитель Казахстана Александр Бублик (16).

Финал Rolex Paris Masters пройдет 2 ноября.

Таисия Орлова