Гидрометцентр прогнозирует избыток осадков в четырех округах России в ноябре

В ноябре ожидается избыток осадков в Северо-Западном, Сибирском, Дальневосточном и Уральском федеральных округах. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптиков, избыток прогнозируется в том числе на Кольском полуострове, в Мурманской, Ленинградской областях и Карелии. Аналогичная погода ожидается на севере Урала, в Красноярском крае, Иркутской области, Хакасии и Тыве, а также в Забайкальском крае и Бурятии.

Как уточнил господин Вильфанд, дефицит осадков прогнозируют почти во всем Центральном федеральном округе, а также на Дальнем Востоке, Чукотке, в Магаданской области, Камчатском крае и на северо-востоке Якутии.

Гидрометцентр ожидает теплый ноябрь в шести округах России. При этом прогнозируется, что на Чукотке, северо-востоке Якутии и севере Камчатского края температура опустится ниже нормы.