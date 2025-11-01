Гидрометцентр ожидает теплый ноябрь в шести округах России

В ноябре прогнозируется температура выше нормы в Северо-Западном, Центральном, Уральском, Приволжском и Сибирском федеральных округах РФ. Об этом заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в этом месяце на большей территории европейской части России температура будет выше нормы. Как уточнил господин Вильфанд, на части Дальнего Востока, в Якутии и Хабаровском крае температура в ноябре будет «около или близкой к норме».

Ожидается, что на Чукотке, северо-востоке Якутии и севере Камчатского края показатель опустится ниже нормы. «Зима в эти регионы приходит раньше»,— добавил глава Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, сегодня в Москве будет 5–7°C, облачно, местами небольшой дождь (в Подмосковье 3–8°C). 2 ноября в столице и по области температура останется на том же уровне, преимущественно без осадков.