Техучет и порядок

Представители федеральных властей и регионов на совещании в Совете федерации обсудили новые правила технического учета жилищного фонда, старт которого запланирован на 1 марта 2026 года. В Росреестре сочли предоставленные регионам полномочия по этой части слишком широкими — это может привести к отсутствию единой картины технического состояния многоквартирных домов РФ. Примечательно, что и представители регионов на совещании высказались за установление ключевых параметров техучета на федеральном уровне.

Прошедшее в Совете федерации совещание было посвящено новой системе технического учета жилищного фонда — сбору данных о состоянии многоквартирных домов (МКД) в государственной информсистеме (ГИС) ЖКХ. Целью аккумулирования такой информации названо отслеживание изменения состояния жилья для своевременного капитального ремонта. Фактически речь идет о возобновлении технического учета МКД, действовавшего до 2013 года.

Обновленная система должна заработать с 1 марта 2026 года. Для этого в Жилищный кодекс и в закон о ГИС ЖКХ были внесены соответствующие изменения, и теперь Минстрой готовит необходимые для запуска механизма подзаконные акты (см. “Ъ” от 29 сентября). Планируется, что для каждого дома в ГИС ЖКХ будут формироваться электронные паспорта с информацией о состоянии жилья, датах капремонта, осмотрах общего имущества и прочем.

На совещании в СФ замглавы департамента стратегических проектов Минстроя Анна Огурцова пояснила, что у регионов будет право самостоятельно устанавливать порядок техучета, который будет основан на результатах обследования и технической инвентаризации домов. Для этого регионы могут использовать данные бюро технической инвентаризации. Впрочем, такие организации сохранились лишь в 39 регионах РФ — остальным придется рассматривать альтернативные варианты сбора данных.

Как выяснилось на совещании, у Росреестра есть претензии к организации процесса техучета.

По словам замглавы ведомства Алексея Бутовецкого, в части проведения технической инвентаризации и паспортизации домов слишком многое «отдано на откуп» регионам — это, в частности, цели проведения учета, его содержание и последствия.

Все это, по мнению Росреестра, стоит «четко зафиксировать», иначе не будет общего федерального подхода и «единой картины». Более того, полагает господин Бутовецкий, слишком широкие полномочия регионов не должны негативно влиять на гражданский оборот недвижимости — такое возможно, например, если регионы зафиксируют в своих актах что-то подобное ранее действовавшему требованию проведения внеплановой технической инвентаризации при заключении сделок с ней.

Первый зампред законодательного собрания Свердловской области и вице-президент НОСТРОЙ Аркадий Чернецкий соглашается, что «исходные посылы должны исходить из центра и нельзя все отдавать на откуп регионам — слишком большое многообразие». При этом, добавил он, порядок и наполнение техучета должны быть «простыми и максимально конкретными». Есть у регионов и иные замечания — в частности, на фоне недостаточного финансирования программы капремонта беспокойство вызвала возможность проведения технической инвентаризации по инициативе собственников посредством заключения соглашений не только с организацией, определенной регионами, но также с ИП и юрлицами, являющимися членами саморегулируемых организаций.

По словам Аркадия Чернецкого, в Свердловской области в 2025 году за счет жильцов дома проведена инвентаризация 60 домов — и в отношении всех их были выданы заключения о наличии проблем, требующих «немедленного решения вопроса о переносе срока капремонта» на более ранние сроки. Зампред Совета министров Крыма Светлана Маслова также сообщила, что эксперты порой «идут у жителей на поводу» и выдают заключения, согласно которым дома являются практически аварийными. По ее мнению, стоит предусмотреть, что инвентаризация и обследование объектов проводятся организациями, определенными субъектами РФ, а если этого не сделано — тогда уже частными.

