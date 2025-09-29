Открыто на переучет

Минстрой готовится к запуску учета технического состояния жилищного фонда в РФ. Ведомство подготовило проект постановления правительства, которое должно обеспечить аккумуляцию соответствующей информации в госинформсистеме (ГИС) ЖКХ. Предполагается, что данные будут поступать от застройщиков на этапе ввода домов и от управляющих компаний (УК) во время их эксплуатации. Это необходимо для того, чтобы отслеживать изменения технического состояния домов и своевременно проводить их капитальный ремонт, поясняет Минстрой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минстрой будет требовать от управляющих компаний регулярно заносить данные о самочувствии жилого фонда в ГИС ЖКХ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Минстрой будет требовать от управляющих компаний регулярно заносить данные о самочувствии жилого фонда в ГИС ЖКХ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Подготовленный проект постановления правительства регламентирует порядок ведения технического учета жилищного фонда. Документ необходим для запуска системы сбора данных о состоянии многоквартирных домов (МКД), которая должна заработать с 1 марта 2026 года. Поясним, ранее в Жилищный кодекс и закон о ГИС ЖКХ были внесены изменения, предусматривающие необходимость отражения в системе данных о технических характеристиках и состоянии МКД — предоставлять их должны застройщики, собственники и управляющие компании. Фактически речь идет о возобновлении сплошного технического учета домов, прекратившегося в 2013 году.

Разработанный проект детализирует этот механизм, учет будет вестись с момента получения разрешения на ввод в эксплуатацию домов и вплоть до ее прекращения (например, в силу сноса строений). Для каждого дома в ГИС ЖКХ будет формироваться электронный паспорт, в котором будет отражена информация, в частности, о состоянии жилья, датах капремонта, осмотрах общего имущества, о признании дома аварийным. Сейчас, как отмечается в материалах к проекту, нет единого источника сведений и, соответственно, объективной информации об объектах жилищного фонда и их техническом состоянии.

Как пояснили “Ъ” в Минстрое, данные электронных паспортов будут постоянно актуализироваться — за счет информации от УК, ТСЖ и ресурсоснабжающих организаций. В ведомстве отмечают, что запускаемый учет может оказать влияние на своевременность капремонта — при актуализации информации при необходимости может быть изменен срок его проведения. «Своевременное выявление факторов нарушения техсостояния дома может оказаться действенным способом профилактики аварийности»,— полагают в Минстрое.

Гендиректор компании «Группа Комфорт», эксперт общественного совета при Минстрое Алексей Яценко отмечает, что сейчас без объективных данных невозможно точно прогнозировать потребность в капремонте — это приводит к тому, что работы часто проводятся несвоевременно, а средства используются нерационально. По его мнению, передача данных о состоянии домов, проведенных работах и выявленных проблемах станет «логическим развитием обязанностей УК по содержанию общего имущества».

Гендиректор группы УК «Территория комфорта» строительно-инвестиционной корпорации «Девелопмент-Юг» Владимир Кондратьев полагает, что внесение данных о состоянии МКД в ГИС ЖКХ, вероятно, даст положительные результаты, но это «значительно увеличит рабочую нагрузку на УК», что может привести к росту стоимости коммунальных услуг. Со стороны УК, соглашается Алексей Яценко, могут потребоваться дополнительные затраты и стоит заранее определиться с их компенсацией (особенно в старом фонде), но, по его мнению, «пользы от этих мероприятий будет больше, чем издержек». Вместо реагирования на аварии, поясняет он, станет возможным прогнозировать износ и планировать капремонт, что позволит оптимизировать финансовые потоки и проводить работы до наступления критического состояния жилья.

Директор направления «Городское хозяйство» фонда «Институт экономики города» Ирина Генцлер отмечает риск того, что в ГИС ЖКХ о домах будет недостоверная информация — осуществить обследование технического состояния каждого МКД в короткий срок вряд ли удастся. В целом, полагает эксперт, возобновление техучета существенно не изменит ситуацию с капремонтом, препятствием остаются финансовая необеспеченность таких программ в большинстве регионов и неготовность собственников самостоятельно нести расходы на эти работы.

Евгения Крючкова