На соцконтракты с нижегородцами планируют потратить 1,17 млрд рублей в 2026 году

В проекте бюджета Нижегородской области 2026 года предусмотрено 1,17 млрд руб. на заключение социальных контрактов с гражданами. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета.

В том числе 852,8 млн руб. из этой суммы предусмотрено за счет федерального бюджета. На 2027 год в общей сложности закладывают 1,22 млрд руб., на 2028 год — 1,27 млрд.

Как писал «Ъ-Приволжье», в бюджете региона 2025 года на соцконтракты изначально закладывали 1,1 млрд руб. Затем федеральную долю финансирования проекта уменьшили на 112 млн руб.

Галина Шамберина