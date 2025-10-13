Нижегородской области сократят субсидии на соцконтракты в 2025 году

Правительство РФ перераспределило финансирование на социальные контракты 26 регионам в 2025 году. Согласно распоряжению от 7 октября, семи регионам его увеличат, а 19 сократят.

В том числе, Нижегородской области расходы на эти цели сократят на 111,8 млн руб. Всего региону изначально было предусмотрено 831,3 млн руб.

Соцконтракт — это договор, который органы соцзащиты заключают с гражданами, имеющими низкий доход. Этот инструмент ввели в рамках программы по борьбе с бедностью. С помощью соцконтракта можно пройти переобучение, открыть свое дело, купить товары для детей и пр. В федеральном бюджете 2025 года регионам на соцконтракты предусмотрено более 40 млрд руб.

Допфинансирование в связи с высокой востребованностью меры поддержки получат семь субъектов РФ: Бурятия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карелия, Чечня, Приморский край и Курская область. В общей сложности субсидии этим регионам увеличат на 650 млн руб.

Однако, с учетом сокращения расходов остальным регионам, общая сумма субсидии на 2025 год уменьшится на 1,34 млрд руб.

Как писал «Ъ-Приволжье», в бюджет Нижегородской области 2025 года расходы на соцконтракты, с учетом региональной части, закладывали изначально в размере 1,1 млрд руб. — на 35% больше по сравнению с предыдущим годом.

