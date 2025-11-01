10 лет колонии дали сибирячке за передачу любимому наркотиков через поцелуй

К 10 годам и 1 месяцу колонии приговорили жительницу Новосибирска, которая в суде попыталась передать сожителю наркотики во время поцелуя. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

Инцидент произошел в сентябре 2024 года в Кировском райсуде Новосибирска. Когда конвой вел закованного в наручники арестанта, обвиняемая попыталась передать ему наркотики (0,36 г героина и 0,67 г метилэфедрона) при поцелуе. Происходящее заметил судебный пристав и задержал женщину. Наркотики, которые она пыталась передать, изъяли.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 30, ст. 228 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств).

Илья Николаев