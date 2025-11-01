В Москве задержаны пятеро подозреваемых в ипотечных аферах на 60 млн рублей

В Москве задержали пятерых человек, подозреваемых в мошеннических схемах с ипотечными кредитами. Возбуждено уголовное дело, сообщила в Telegram официальный представитель МВД Ирина Волк.

В числе фигурантов — двое женщин и трое мужчин. По данным следствия, они направляли в один из крупнейших банков России заявки на получение ипотечных кредитов по госпрограмме. В анкетах указывали ложные сведения о трудовой деятельности и доходах заемщиков.

После одобрения заявок банку предоставляли фиктивные отчеты и фотографии, якобы подтверждающие выполнение строительных работ. На самом деле на участках возводили макеты из фанеры и досок, с отделкой пластиком, имитировавшим кирпич. Эти конструкции без внутренней отделки были непригодны для проживания.

Причиненный банку ущерб превысил 60 млн руб. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — до десяти лет лишения свободы). Всем фигурантам предъявлено обвинение. Четверым из них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, предполагаемый организатор схемы арестован.

В рамках дела в Подмосковье, Дагестане и Северной Осетии провели обыски. Были изъяты компьютеры, банковские карты, смартфоны, электронные цифровые подписи. Следствие также устанавливает соучастников преступления.