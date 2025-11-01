Группу уральцев отправили под суд за кражи в гаражах в Екатеринбурге

Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрит уголовное дело организатора и трех участников преступной группы — они обвиняются в кражах в гаражных боксов, сообщили в прокуратуре Свердловской области. Их будут судить по чч. 2, 4 ст. 158 УК РФ (кража, с незаконным проникновением в иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину, в том числе организованной группой). Общий ущерб превысил 608 тыс. руб.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По версии следствия, в начале 2024 года организатор решил похищать чужое имущество из гаражей в городе — в состав преступной группы он вовлек своих знакомых, у которых были навыки проникновения в гаражи, обещая быстрое обогащение. По ночам организатор выбирал боксы, изучал тип замков и подбирал подходящие для взлома инструменты, а также искал пути отхода с мест. После этого участники разрезали газосварочным оборудованием проушины навесных замков и повреждали сами замки, затем проникали в гаражи, где похищали ценное имущество. Далее похищенное сбывалось неосведомленным об их преступной деятельности лицам. Деятельность преступной группы была пресечена в январе.

Ранее полицейские Екатеринбурга при взаимодействии с коллегами из Челябинской области задержали группу уральцев, которые подозреваются в серийных кражах на сумму более 20 млн руб. в частных домах екатеринбуржцев и челябинцев. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража): им вменяются четыре преступных эпизода на территории Екатеринбурга и пять — в Сосновском районе Челябинской области.

Ирина Пичурина