Полиция задержала уральцев, подозреваемых в кражах в коттеджах на 20 млн рублей

Полицейские Екатеринбурга при взаимодействии с коллегами из Челябинской области задержали группу уральцев, которые подозреваются в серийных кражах на сумму более 20 млн руб. в частных домах екатеринбуржцев и челябинцев, сообщили в городском УМВД. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража). Им вменяются четыре преступных эпизода на территории Екатеринбурга и пять — в Сосновском районе Челябинской области.

В конце сентября в полицию стали обращаться с заявлениями о пропаже дорогих вещей жители Екатеринбурга, которые преимущественно проживают в частных коттеджах. Все они рассказали, что неизвестные проникли в их дома путем отжатия пластиковых окон или дверей. Чаще всего из домов похищали ювелирные изделия — дорогие часы элитных марок и золотые украшения с драгоценными камнями, деньги, но в некоторых случаях забирали дорогой алкоголь, фен Dyson и электросамокаты. Сотрудники уголовного розыска при сравнении записей с камер установили, что во всех случаях действовала одна и та же группа неизвестных — участников удалось идентифицировать. Они совершали преступления в максимально короткое время, чтобы успеть скрыться до прибытия охраны, если сработает сигнализация.

Екатеринбургские полицейские при сверке информации с коллегами из других регионов установили, что группа совершала хищения попеременно в Свердловской и Челябинской областях, при этом утром кражу они могли совершить в Екатеринбурге, а днем — уже в Челябинске. Пятеро подозреваемых в кражах уральцев были задержаны и арестованы в начале октября — среди них оказались жители Екатеринбурга и Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра), при этом они скрывались сразу в двух соседних регионах. Некоторые из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности. Проверяется причастность группы к аналогичным преступлениям в других регионах.

Ирина Пичурина