В Ярославской области отменили беспилотную опасность

Режим беспилотной опасности отменили на территории Ярославской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства региональной безопасности.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Беспилотная опасность была объявлена в регионе 1 ноября в 3:57, спустя 3,5 часа она была отменена. Ограничения в ярославском аэропорту не вводились.

Утром 31 октября Ярославскую область вновь атаковали беспилотники. На этот раз украинские летательные аппараты были сбиты над самим областным центром. Подробности — в материале «Ъ-Ярославль».

Алла Чижова

