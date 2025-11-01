Режим ЧС введен в 8 районах Новосибирской области на период уборочной кампании

Режим ЧС введен на территории восьми районов Новосибирской области из-за заморозков и переувлажнения почвы в период уборочной кампании. По данным регионального ГУ МЧС, речь идет о Куйбышевском, Колыванском, Венгеровском, Убинском, Черепановском, Сузунском и Татарском районах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Осадки в виде снега выпали в Новосибирской области в начале сентября. В октябре в регионе продолжилось резкое похолодание. По данным Гидрометцентра, в ноябре в Сибирском федеральном округе температура воздуха прогнозируется выше нормы.

В середине октября глава минсельхоза региона Андрей Шинделов сообщил, что потери урожая из-за снегопадов в области составят до 20-30%. Как писал «Ъ-Сибирь», в начале сентября господин Шинделов озвучил предварительную оценку по урожаю зерновых и зернобобовых культур в Новосибирской области в 2025 году при сохранении хорошей погоды до конца уборочной кампании в 2,7-2,8 млн т.

Александра Стрелкова