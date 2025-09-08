Новосибирская область рассчитывает получить 2,7-2,8 млн тонн зерна

Урожай зерновых и зернобобовых культур в Новосибирской области в 2025 году при сохранении хорошей погоды до конца уборочной кампании составит 2,7-2,8 млн т. Об этом сообщил вице-премьер — министр сельского хозяйства Андрей Шинделов.

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Господин Шинделов представил сводку о ситуации в сельском хозяйстве региона на оперативном совещании у губернатора Андрея Травникова 8 сентября. По его данным, к этой дате хозяйства области собрали 1 млн т зерна.

«В части районов, особенно в Чистоозерном, Татарском, Куйбышевском, пока убрано только 5-6%, и здесь уже начинается пророст зерна. Особенно большие потери идут по гороху»,— отметил министр сельского хозяйства.

В 2024 году в Новосибирской области было собрано 2,56 млн т зерновых.

Валерий Лавский