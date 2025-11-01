Суд в Екатеринбурге снова заочно арестовал разыскиваемого бизнесмена Горбунова

Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения бизнесмену Александру Горбунову, который обвиняется в вымогательстве по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Фото: мвд.рф Фото: мвд.рф

Так как обвиняемый находится в федеральном розыске, суд удовлетворил ходатайство о заочном аресте фигуранта. Постановление вступит в силу через трое суток, если не будет обжаловано. При этом в октябре Свердловский областной суд отменил решение Ленинского райсуда от 25 сентября о заочном аресте Александра Горбунова и постановил снова передать материалы дела об избрании меры пресечения в тот же суд.

Напомним, по предварительным данным, дело Александра Горбунова связано с конфликтом вокруг ООО «База на Комсомольской» (комплекс нежилых помещений на ул. Комсомольская, 73), которое принадлежало бывшему участнику ОПГ «Центровые» Михаилу Клоку. Когда Михаил Клок оказался в колонии, то на него стали давить местные арестанты и администрация, чтобы он расстался со своими активами — они перешли бизнесмену Евгению Буцырину, но следствие предполагает, что бенефициаром сделки стал Александр Горбунов. В 2023 году в его квартирах и коттедже прошли обыски по уголовному делу о вымогательстве — тогда его адвокаты говорили, что подозрения беспочвенны. По данным «Ъ-Урал», Михаил Клок пошел на сделку со следствием и рассказал об обстоятельствах передачи базы третьим лицам. Силовики возобновили дело о вымогательстве, фигурантом которого стал Александр Горбунов — сейчас он находится за пределами России.

Ирина Пичурина