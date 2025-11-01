Закончено расследование дела бенефициара ООО «Вектор» из «лондонского списка»

Следователи МВД закончили расследование уголовного дела в отношении бенефициара ООО «Вектор» Алексея Кузнецова и двух бывших гендиректоров компании Оганеса Абраамяна и Артема Снипича, выяснил «Ъ». Их обвиняют в особо крупном мошенничестве, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Фигуранты вину не признают.

Дело возбудили 18 октября 2024 года. Господина Кузнецова задержали 2 ноября того же года. По версии следствия, не позднее июля 2022-го он создал преступную группу. В нее вошли господа Абраамян и Снипич, которые отвечали за подписание подложных договоров займа и поручительства.

МВД утверждает, что фигуранты периодически осуществляли обратные переводы под видом возврата долга и выплаты дивидендов, при этом Алексей Кузнецов предоставлял ложные отчеты о закупках зерна. Фигурантам удалось получить порядка 11 млрд руб. По результатам судебно-бухгалтерской экспертизы больше половины из них — 6 млрд руб.— было похищено.

Алексей Кузнецов не в первый раз оказался под следствием. В мае 2017 года в отношении него было возбуждено уголовное дело по обвинению в незаконной банковской деятельности (п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ) и неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ).

Подробности — в материале «Ъ» «Из инвестиций в зерно выросла афера».