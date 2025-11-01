Движение по съезду развязки на Червишевском тракте запустили в Тюмени

В Тюмени открыли движение по съезду новой транспортной развязки на Червишевском тракте. Теперь жители могут въезжать в Ново-Комарово через улицу Федора Достоевского, сообщили в главном управлении строительства Тюменской области (ГУС ТО).

Ранее технический заезд в Ново-Комарово был закрыт из-за строительства развязки, и доступ к жилому комплексу был возможен только через светофорный перекресток на улице Федора Достоевского. К концу ноября планируется полное открытие развязки и дороги, соединяющей ее с улицей Федора Достоевского. Это позволит проезжать в обоих направлениях.

Напомним, 24 октября в Тюмени запустили движение по новой транспортной развязке на Московском тракте — ее открыли раньше срока.

Ирина Пичурина