По новой развязке на Московском тракте в Тюмени пустили движение

В Тюмени 24 октября запустили движение по новой транспортной развязке на Московском тракте, сообщили в главном управлении строительства (ГУС) Тюменской области. Ее открыли раньше срока.

Ввести объект в эксплуатацию планировали в ноябре 2026 года, но завершить строительство дороги удалось уже в этом году. Общая протяженность объекта составляет порядка 6,9 км.

Напомним, с января проезд по ул. Сергея Джанбровского был закрыт из-за строительства развязки. Строительством занималась тюменская компания «Мостострой-11», на это было направлено 5,7 млрд руб.

Ирина Пичурина