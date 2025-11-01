Концерн «Калашников» запустит серийное производство ЗРК «Крона-Э» в 2026 году
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Крона-Э» от оборонного концерна «Калашников» будет готов к серийному производству в 2026 году. Летом он успешно прошел испытания, пишет «Ъ» со ссылкой на генерального директора концерна Алана Лушникова.
Фото: пресс-служба концерна «Калашников»
«Комплекс в высокой степени готовности, мы всем его предлагаем»,— отметил гендиректор. Концерн также работает над разработкой дронов-перехватчиков, как того требует нынешняя ситуация на театре военных действий.
«Крона-Э» оснащен боекомплектом из десяти зенитных управляемых ракет: шесть «Сосна-Р» и четыре 9М333. Время готовности машины составляет 10 минут, а зона поражения достигает 6 км по дальности и от 0,03 до 3,5 км по высоте.