Сегодня отмечает юбилей куратор, галерист, арт-менеджер, коллекционер, музейный работник Марина Лошак

Марина Лошак

Фото: Предоставлено пресс-службой Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина

Фото: Предоставлено пресс-службой Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина

Ее поздравляет спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой:

— Дорогая Марина Девовна, сердечно поздравляю Вас с днем рождения! Отточенное до совершенства чувство прекрасного, способность отличать настоящее искусство от имитаторства сделали Вас одной из самых влиятельных фигур отечественной культуры. Десятилетие Вашего директорства в ГМИИ им. А. С. Пушкина было отмечено не только продолжением славных традиций, но и несомненным музейным новаторством, которое сохранило и приумножило роль этого уникального культурного организма в мировом художественном пространстве. Вы нашли верный уважительный тон общения с Вашей выдающейся предшественницей И. А. Антоновой, что само по себе свидетельствует о Ваших высоких профессиональных и человеческих достоинствах. И сегодня Вы, продолжая заниматься разными проектами, сохраняете веру в волшебную силу искусства. Живите долго!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»