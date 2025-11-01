Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Уфимский «Салават Юлаев» во второй раз за неделю обыграл «Адмирал» из Приморья

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» (Уфа) вчера одержал пятую победу подряд. Как и за два дня до этого, был повержен владивостокский «Адмирал», на этот раз со счетом 5:0.

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

Счет стал крупным еще в первом периоде. Первые две шайбы «юлаевцы» забили в большинстве — отличились Джек Родуолд (с передач Девина Броссо и Александра Жаровского) и Александр Хохлачев (ассистенты — Родуолд и Жаровский). Второй гол в сезоне забил Артур Фаизов (ассистент — Михаил Кузнецов), 3:0.

Во втором периоде голов не было, зато состоялась драка — Девин Броссо сцепился с Александром Дарьиным за его нападение на уфимского вратаря.

В середине третьего периода тот же Броссо сделал счет 4:0, убежав один на один с голкипером (ассистенты — Джек Родуолд и Уайатт Калинюк). Точку в игре на последней минуте поставил Прохор Корбит (с передачи Артема Горшкова).

Для вратаря уфимцев Семена Вязового вчерашний матч стал первым «сухим» в сезоне.

Благодаря серии из пяти побед подряд (над «Трактором», «Сибирью», «Нефтехимиком» и дважды над «Адмиралом») с общим счетом 21:6 «Салават Юлаев» оторвался от последнего места в турнирной таблице КХЛ и вошел в зону плей-офф. В 20 матчах уфимцы набрали 18 очков, клуб занимает восьмую строчку на Востоке.

Идэль Гумеров