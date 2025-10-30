Уфимский «Салават Юлаев» забил шесть шайб владивостокскому «Адмиралу»

Прошедшая вчера на «Уфа-Арене» встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» (Уфа) и «Адмиралом» (Владивосток) закончилась со счетом 6:1 в пользу хозяев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Окончательный счет в матче установил Ярослав Цулыгин (№73, слева)

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ Окончательный счет в матче установил Ярослав Цулыгин (№73, слева)

В первом периоде была забита одна шайба — в начале третьей минуты отличился нападающий «Салавата» Егор Сучков.

На 11-й минуте второго периода уфимцы забросили две шайбы — сначала забил форвард Александр Хохлачев (ему ассистировали Уайатт Калинюк и Александр Жаровский), спустя 32 секунды — нападающий Артур Фаизов (с голевой передачи Максима Кузнецова). Спустя четыре минут счет стал 4:0 — Сучков оформил «дубль» благодаря пасу Жаровского.

«Адмирал» до конца периода отыграл одну шайбу (с передач Павла Шэна и Даниила Гутика забил Степан Старков), но вскоре пропустил пятый гол (после броска Жаровского).

За семь минут до конца матча уфимский защитник Ярослав Цулыгин оформил окончательный счет (ассисстенты — Александр Хохлачев и Джек Родуолд).

Благодаря победе «Салават Юлаев» набрал 16-е очко в сезоне, сравнявшись с «Адмиралом» и «Сибирью» в нижней части турнирной таблицы КХЛ.

31 октября команды из Башкирии и Приморского края вновь встретятся на льду «Уфа-Арены».

Идэль Гумеров