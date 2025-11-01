Посол РФ назвал незаконной попытку Канады конфисковать самолет «Волга-Днепр»

Попытка Канады конфисковать самолет российской авиакомпании «Волга-Днепр» «носит откровенно политизированный характер», считает посол РФ в стране Олег Степанов. Он назвал действия канадских властей незаконными.

По словам посла, глава МИД Канады Анита Ананд заявила о планах передать Украине самолет как «компенсацию за ущерб». Однако правительство Канады столкнулось с юридическими трудностями: начать судебное разбирательство, инициированное в начале года, пока не удалось, рассказал ТАСС господин Степанов.

Глава российского диппредставительства заявил, что Канада «захватила самолет, прибывший для выполнения гуманитарной миссии по ее же просьбе», после чего задним числом включила владельцев в санкционные списки. «Воздушное судно должно быть безусловно возвращено собственнику... Канаде будет необходимо компенсировать убытки владельцам»,— добавил посол.

Самолет Ан-124 «Волга-Днепр» прибыл в Канаду 27 февраля 2022 года, он перевозил тесты на COVID-19 из Китая. Лайнер задержали, его экипаж поместили в гостиницу, позднее россияне вернулись на родину. Как выяснил «Ъ», новый владелец «Волга-Днепр» Евгений Солодилин планирует вернуть арестованные за рубежом самолеты в Россию.

