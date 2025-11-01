В Коркино до конца года запустят 12 км нового водовода

До конца 2025 года в Коркино планируют уложить и запустить 12 км труб ремонтируемого магистрального водовода. Всего необходимо реконструировать 22 км сетей. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава Коркинского округа Александр Орел.

По словам главы, сейчас идут работы над сложным отрезком водовода, проходящим под железной дорогой. Их выполняет подрядная организация «Технопоток». На этом участке будут использовать две бурильные установки с обоих сторон железнодорожных путей для прокладки скважин. После завершения работ новые участки водовода присоединят к основной магистрали.