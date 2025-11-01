На Дону число общедоступных точек Wi-Fi выросло в два раза

К середине октября 2025 года количество общедоступных точек Wi-Fi в Ростовской области достигло более 2,4 тыс. Это в два раза больше показателей июля. Об этом сообщили «РБК Ростов» со ссылкой на министерство цифрового развития.

Операторы связи дополнительно разместили более 40 публичных точек Wi-Fi в общественных местах (парки, скверы и т.д.).

Лидером по числу имеющихся общедоступных точек Wi-Fi стал Ростов-на-Дону. Там расположено 973 точки. Среди областных центров наибольшее количество таких точек Wi-Fi находится в Каменск-Шахтинске (91), Новочеркасске (71), Шахтах (65), Батайске (61) и Таганроге (53).

Мария Хоперская