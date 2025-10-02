«Дракула» стал самым кассовым фильмом в Удмуртии в сентябре

Французский фильм ужасов «Дракула» (18+) стал самым кассовым в Удмуртии по итогам сентября: на него пришлось 14,9% всех сборов за месяц, или 2,6 млн руб. Кинокартину посмотрели порядка 6,2 тыс. жителей, или 12,9% от всей посещаемости удмуртских кинозалов. Это следует из статистики Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кадр трейлера фильма «Дракула» Фото: Кадр трейлера фильма «Дракула»

На втором месте расположился российский военный триллер «Август» (18+): его прибыль составила 2,5 млн руб. Фильм собрал в кинозалах 6,7 тыс. зрителей. Замыкает тройку французский мультфильм «Зверопоезд» (6+), с выручкой 1,7 млн руб. и 6,9 тыс. зрителей.

В общей сложности кинотеатры собрали в регионе за сентябрь 17,4 млн руб. Это на 6,5 млн руб. больше, чем за август. При этом количество кинозрителей за месяц увеличилось почти на 63,5% — до 53,3 тыс. человек.

Напомним, самым кассовым фильмом в Удмуртии в августе стал «На деревню дедушке». Тогда картина собрала в республиканских кинозалах 1,5 млн руб. Комедийную киноленту посмотрели за месяц 4,2 тыс. зрителей.

Анастасия Лопатина